組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！見栄えのよさをかなえるだけでなく、その日の気温や環境の変化にも瞬時に対応できるオーバーサイズのしなやかな羽織り。先々までの活躍も見込める、レイヤードに適した1枚を厳選。リッチな風合いと軽やかな着心地でトレンドに左右されないリバー仕立てのジャケットコート。スムースな表面できちんと感も獲得。