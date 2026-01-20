星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド「界」では、冬ならではの雪景色と温泉を楽しめる季節限定の滞在体験を各地で展開。「界 津軽」「界 アルプス」「界 奥飛騨」の3施設では、幻想的な雪景色を望みながら、地域文化とともに冬の魅力を堪能できるプランが用意されている。【写真】津軽こぎん刺しの文様が光る灯籠と、雪で形作られたかまくらが並び立つ■【界 津軽】青森の豪雪が生む、冬だけの雪見風呂体験青森