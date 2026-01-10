2025年12月3日にオープンした「セサミストリートマーケット」阪神梅田本店。関西初上陸となったセサミストリートのオフィシャルストアは、初日に200名超の行列ができるほどの盛況ぶりで、購入客数は5日間で延べ4000名に上った。特に人気を集めているのが、トラや法被モチーフの阪神店限定グッズだ。【写真】トラコスチューム姿のエルモ＆クッキーモンスター！阪神店限定アイテムをチェック大きなビッグバードが目印。棚には限定グ