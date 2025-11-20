ジュエリーの「見せる収納」ふとした瞬間につい見とれてしまう、美しく繊細なリングやネックレスが集まる収納スペース。そんなプライベートな空間を、ジュエリーを愛するオシャレ好きたちへの取材をもとに公開。インテリアとしてはもちろんのこと「大切なジュエリーを劣化から守る」工夫や出し入れのしやすさなど機能的な収納にも注目。パッと見てすぐ選べる収納兼インテリア形・サイズ違いのトレイを組み合わせた、見せる収納。ネ