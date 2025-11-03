肩ひじ張らずに着られて、どこまでも着回せるカーディガンやシャツ、ジャケットを中心に、これからの相棒となる羽織りモノ探しをお手伝い。スタイリストが買った「メリット多数の羽織りモノ」職業上、ありとあらゆる服を身飽きているとも言えるスタイリストたち。そんな彼女たちが、それでもクローゼットに迎え入れるシンプルな服は？ ただシンプルであるだけ、ではなくちょっとしたデザインやシルエットなどが「これは違う」とい