イメージが整う「デニムとブーツのコーディネート見本」着用頻度の多いデニムだからこそ、シューズのバリエーションは欠かせない。これから稼働率の高まるブーツを軸に、どんなデニムにどの色、どの形が似合うのか。ワードローブ計画のヒントになりうるコーディネートを一気見。トラッドを今っぽく見せる「スマートな白」澄んだ白がまざることで、チェックコート×あせたデニムがレトロに傾きすぎない。クラシカルなデニムスタイル