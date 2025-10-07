サンマルクカフェから、ハロウィンをもっと甘く楽しめる限定キャンペーンが登場♡2025年10月10日（金）～10月31日（金）の期間、「チョコクロ犬のハロウィンワンダフルプレゼント」を開催！期間中、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」を含む詰め合わせBOXを購入すると、なんとチョコクロ1個を無料でプレゼント♪秋の味覚・安納芋を贅沢に使用した限定スイーツと一緒に、かわいいハロウィンタイ