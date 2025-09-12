有楽製菓の大人気「ブラックサンダーミニバー」シリーズに、この秋冬の新フレーバーが仲間入りします。9月15日(月)より登場するのは、新作「キャラメルバターサンド」と、いちごチップを増量した「いちごのサンダーミニバー」。濃厚で贅沢なキャラメルの甘さと、フルーティーないちごの酸味♡2つの魅力的な味わいで、仕事やおうち時間をもっと楽しくしてくれる