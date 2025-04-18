一緒に買い物に来た夫婦。ただそばにいるだけの旦那さんに一言物申す！世直し店員ウッチー!!【漫画】本編を読むある日、赤ちゃんを抱っこひもで連れた夫婦が、オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの勤める雑貨屋さんに来店した。店内でガラス製のボウルや容器を購入するようすを見ていたオムニウッチーさんは、旦那さんの態度にブチ切れしたという。その理由は一体？■買い物についてきた旦那さんは、一体何をしてるの？世直し店員