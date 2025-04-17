CANMAKE（キャンメイク）2025年夏新作コスメ情報｜4月下旬より『グラスティントシロップ』『クリームチーク（パールタイプ）』『イルミネイティングフィニッシュパウダー 〜Abloom〜』の新色が、『カラフルネイルズ』の限定色が発売されます。編集部による使用感レビュー・口コミも合わせて紹介します♡CANMAKE（キャンメイク）2025年夏新作コスメCANMAKE（キャンメイク）2025年夏新作コスメ『キャンメイクカラフルネイ