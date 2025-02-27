5万人に1人の難病「神経繊維腫症2型」により、歩く力と聴力を失ってしまった、たなちゃんさん。体中の神経に腫瘍ができてしまう病気のため、2年に一度はどこかしらを手術している状態だといいます。現在は車椅子生活を送りながらライターとして活動し、SNSで自身の病気に関することや福祉に関するライフハックなどを発信。「多様性とかうざい」と言われても、障害福祉と向き合い続けるたなちゃんさんの想いを聞きました。【写真