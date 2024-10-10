WaterAirが運営する、インナーブランド｢tu-hacci(ツーハッチ)｣では、新デザインの補整ブラを、2024年8月7日(水)より発売いたします。お肉をバストに変える補整ブラが登場し、話題になっています。気になる脇や背中のお肉をしっかりとバストに収め、すっきりとしたシルエットに整えてくれます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 話題の補整ブラをチェック 下着ブランド｢ツーハッチ｣から新たに登場し