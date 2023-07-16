木管および金管楽器をメインに打楽器を加えた合奏音楽を指す「吹奏楽」。中学や高校などでは、文化系の代表的な部活動の一つとして吹奏楽部があるところも多いですよね。そこで今回は、吹奏楽部出身と知って驚く芸能人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位堺雅人2位福山雅治1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「堺雅人」！大学在学中の1992年から劇団の看板俳優として