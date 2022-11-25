ミスタードーナツ(Mister Donut)から、ポケモンをモチーフにしたドーナツシリーズの新作「ポケモン プリン ドーナツ」が登場。2022年12月1日(木)から12月下旬までの期間限定で発売される。ポケモンドーナツの新作は“プリン”2022年11月9日(水)より、ピカチュウをモチーフにした毎年恒例の人気ドーナツ「ポケモン ピカチュウ ドーナツ」をはじめとする、様々なポケモンドーナツを展開しているミスタードーナツ。その新作として登場