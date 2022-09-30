雑貨ブランド「スイマー(SWIMMER)」とポケモンセンターによるコラボレーションアイテム「Henteko Cute」が登場。2022年10月8日(土)より、全国のポケモンセンターにて発売される。“へんてこキュート”な世界観のポケモングッズ今回のコラボレーションは、スイマーらしい“へんてこキュート”な世界観で、ポケモンたちを描いたアイテムを展開。文房具やメイクボックス、プチキャビネットなど、スイマーで定番のアイテムも含む多彩な