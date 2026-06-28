夏にシーパラ行くなら「超早割ワンデーパス」がお得。最大1400円引きチケットが買えるのは7月2日まで

複合型テーマパーク「横浜・八景島シーパラダイス」は、2026年7月2日まで「超早割ワンデーパス」を販売しています。

7月18日から9月20日までに利用できるパスが、最大1400円お得になります。

夏は新エリアに花火ショーとイベント目白押し

4つの水族館入館券＋アトラクション乗り放題の大人・高校生料金は5700円ですが、「超早割ワンデーパス」なら4300円です。

シニア（65歳以上）・小学生・中学生は各4100円→3100円、幼児（4歳以上）は2400円→1750円と家族みんなでお得に楽しめます。他の割引券および金券との併用はできません。

7月18日から9月20日までの好きな日程で1回限り利用できます。

「超早割ワンデーパス」は「アソビュー！」から購入できます。

8月1日に新エリア誕生！

8月1日には、アトラクションエリア「プレジャーランド」の一部エリアをリニューアルし、アトラクション×AI×音楽が融合した新エリア「OTO-RACTION PARK」が誕生します。

新エリアには、アトラクション「SONIC TUNE」「ROCKY EAGLE」が新たに登場。AIが選曲したその瞬間にぴったりな音楽やAIが発する掛け声に合わせて各アトラクションが生み出すスリルや爽快感を楽しむことができます。

夏の夜空に約2500発の花火が打ちあがる

夏の一部日程に、音と光のライブエンターテインメント花火ショー「花火シンフォニア」が開催されます。

「花火シンフォニア」は、デジタル制御によって花火と音楽がシンクロし、10分間で約2500発の花火が打ちあがるオリジナルの花火ショーです。

＜開催日＞

7月18日・19日・25日

8月1日・8日・15日・29日

9月19日・20日・21日・22日

各日20時30分から約10分間打ちあがります。場所はボードウォーク周辺です。荒天時や都合などにより、中止となる場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）