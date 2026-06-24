限界介護の36歳娘「あと何年生きたい…？」→深夜3時33分のテレビに現れた黒服の男が迫る“究極の選択”に「泣けました」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／あと何年生きたいですか…？
あなたならどちらを選ぶだろうか。このままあと50年生きるのと、この先の幸せを全部つめこんで50歳まで生きるのと。
世間ではある都市伝説がまことしやかにささやかれていた。深夜3時33分ちょうどにテレビをつけると黒服の男が現れ、「このまま50年生きるのと、この先の幸せを全部つめこんで50歳まで生きるのと、どちらを選びますか」と聞いてくるという。テレビのワイドショーでも特集が組まれるほど話題になっていた。
そんな番組をすさんだ目で見つめる女性がいた。髪も服もヨレヨレで生気のない表情を浮かべる夏美(36歳)だ。彼女は母親と2人暮らしだが、認知症の母は夏美のことを「陽子さん」と呼ぶ。「いじわるしないでぇ。陽子さん」と、深夜に徘徊を繰り返す母を布団に寝かしつけながら、「…だから私は夏美だってば。お母さん」とつぶやく彼女の小さな悲鳴は、誰にも届かない。そんな過酷な日常を送る夏美に、都市伝説と思われていた出来事が起こる。果たして、彼女が手にした選択とは。
■将来への不安と歳月の重みから生まれた問い
本作の著者は、『貧女ハウスへようこそ』(小学館)や『実録怪談 本当にあった怪奇村／新犬鳴トンネル』(竹書房)などの代表作を持ち、主にホラー作品を描いている漫画家・三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんだ。
作中に登場する都市伝説について三ノ輪さんは、「細かいところは創作ですが、真夜中のテレビに急に何かが映るというのは短編ホラーでよくあるパターンかなと思います」と語る。執筆当時の記憶はおぼろげだというが、「いろいろなトラブルを抱えていて、将来への不安が大きかった時期でした。目の前にある、これから乗り越えなくてはいけない何十年という歳月の重みに途方に暮れていました。それでこんな問いが生まれたのかもしれません」と背景を明かした。
■読者に委ねられた「幸せの形」と結末への反響
ラスト1ページで描かれる主人公の表情と、そのあとに届く「夏美」という声が印象的な本作。「作者からこのメッセージを伝えたいという作品ではなくて、読んだ人がなんとなく『自分にとっての幸せってなんだろうな』と各々思いをはせてくれたらと思って描きました」と三ノ輪さんは語る。主人公の表情もセリフも、読む人の数と同じだけ感想があっていいと考えているという。
SNSのコメント欄には「最終ページの顔の晴れやかさが印象に残りました」「最後の憑きものが落ちたような顔」「泣けました」とさまざまな感想が寄せられた。三ノ輪さんは「重いテーマなだけに読後感が悪いのではと気になっていたので、感想をいただけてよかったです」と喜びを見せている。
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