ニューストップ > ライフスタイルニュース > 母の命が長くないと知った少年時代。何をすべきか悩んでいた時、テレ… 母の命が長くないと知った少年時代。何をすべきか悩んでいた時、テレビで心霊番組を見て「これだ…」／郵便屋が集めた奇談 母の命が長くないと知った少年時代。何をすべきか悩んでいた時、テレビで心霊番組を見て「これだ…」／郵便屋が集めた奇談 2026年6月20日 15時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む悪童の庭_P21悪童の庭_P22悪童の庭_P23悪童の庭_P24悪童の庭_P25悪童の庭_P26悪童の庭_P27悪童の庭_P28悪童の庭_P29悪童の庭_P30著：送達ねこ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む