【実話】蒸発した父親が帰ってきた!!目的は、亡き母の遺産と娘の障害年金！車いす生活の娘が選んだ“最後の手段”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供のころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ( @Chameleon_0219)さん。X(旧：Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は過去に紹介した「夜逃げ屋日記」の36〜37話を紹介するとともに、著者に依頼者の父親が娘のお金を好き勝手に使ったことについても詳しく聞いた。
実際に夜逃げ屋スタッフとして働きながら、現場で出会った人々の実話を漫画にしている宮野シンイチさん。今回紹介する本作「夜逃げ屋日記」に登場するのは、足に障害があり、車いすで生活する25歳の松下ホノカさんだ。
母親を交通事故で亡くしたあと、家を出ていた父親が4年後に突然戻ってくる。しかし再会を喜ぶ間もなく、父親はホノカさんの障害年金や亡き母の遺産を自分のために使い始めてしまう。
本来はホノカさん自身の生活を支える大切なお金。それが父親の飲み代や娯楽費へと消えていく状況に苦しみながらも、相手が実の父親だからこそ強く拒絶できず、長い間ひとりで耐え続けていたという。そんななか、「このままでは自分の人生まで奪われてしまう」と感じたホノカさんは、勇気を出して夜逃げを決意する。障害年金の支給日は2カ月に1度。次の支給日までに逃げたいという切実な思いから、夜逃げ屋へ相談することになった。父親が朝から飲み歩く支給日に合わせて計画は進められるが、その先には思いもよらない展開が待ち受けていた。
このエピソードについて宮野さんは、「食費や水道光熱費などに使うということなら理解はできるんですが、自分の娯楽のために娘の障害年金を使うというのは、卑劣なことだと感じました 」と語る。家族だからこそ離れられない苦しさや、自分の人生を守るために踏み出す勇気が描かれた本作の続きが気になる人は、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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