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不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が、「【有料級】その決断ちょっと待って！離婚？再構築？＃浮気＃不倫＃夫婦問題」を公開した。配偶者の不倫が発覚した直後、離婚するか再構築するかで悩む人々に向けて、焦って決断を下さずに「目の前の現実を整える」ことの重要性を解説している。



動画の冒頭で河村氏は、配偶者の不倫に苦しむ人々に向けて「離婚？それとも再構築？正解は『今』じゃない！」と力強く呼びかけ、まずは一旦落ち着くように促した。不倫発覚から半年から1年ほどの期間、多くの人が「離婚すべきなのか」「再構築すべきなのか」という二択に心が向かい、どうしていいか分からずにパニック状態に陥ると指摘する。しかし、河村氏はそうした心理状態に理解を示しつつも、「その答えを決して急がないで欲しい」と注意を喚起する。



それでは、重大な決断を下す前にまず何をすべきなのか。河村氏が最も重要だと語るのは、「目の前の現実を整える」ことだという。現実を整えるための具体的な行動として、第一に不倫の証拠を確保しているかどうかの確認を挙げた。離婚への道を選ぶにしても、再構築を目指すにしても、証拠の有無は今後の展開において非常に重要な役割を果たす。そのため、まずは証拠を確保するのかしないのかを冷静に決める必要があると解説した。



さらに、家計などのお金の管理状況を見直し、経済的自立に向けた準備を始めることも不可欠だと説く。経済的な自立の準備をすることは、「未来の自分の選択肢を増やす」ことに直結するとその意義を強調した。一人で抱え込まず、この期間に専門家へ相談することも有効な手段として提案している。



動画の最後で河村氏は、心の回復には段階的なステップがあることをしっかりと理解しておくべきだと語った。配偶者の不倫という人生の重大な局面に直面しても、焦ってすぐに答えを出そうとするのではなく、まずは冷静に証拠を確保し、自立への備えを固めることこそが、後悔のない選択への第一歩となることが深く理解できる動画となっている。