ロッテが、2026年6月17日(水)から9月23日(祝)までの約3カ月間、東京・中目黒に、テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」をオープン！今年、誕生45周年を迎えた「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズしてオーダーできる特別な場所となっている。(※事前予約用URLより要予約)

【写真】「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズしてオーダー！「ジューシー苺」、「あじわいバナナミルク」など、アイスはここでしか食べられないフレーバーがそろう

東京・中目黒に、テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」がオープン！


「my雪見だいふく」は、“ユーザーとの接点創出”と“新たな楽しみ方の発見”を目的とした取り組みだ。同カフェでは、8種類のアイスと18種類のトッピング・仕上げから選べる計648通りの組み合わせにより、“自分だけの”雪見だいふくをカスタマイズできる特別な体験を提供。店舗で一つひとつ“手包み”で丁寧に作り上げた、“包みたて”ならではの特別な味わいも楽しむことができる。

【写真】「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズしてオーダー！「ジューシー苺」、「あじわいバナナミルク」など、アイスはここでしか食べられないフレーバーがそろう


注文時は、オーダーシートにチェックを入れてカウンターでスタッフに提示する


自分だけの「my雪見だいふく」を体験！「アイス」、「アイスのトッピング」、「仕上げ」の3ステップで自分だけの雪見だいふくがオーダーできる


オリジナルメニューは2個1セットで900円〜。季節ごとに変わる「スペシャルメニュー」(6〜7月「初夏」、8月「真夏」、9月「残暑」)も展開予定で、取材日に提供された「初夏」は、フローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブルを合わせた紫陽花カラーのさっぱり系フレーバーとなっていた。

6・7月限定スペシャルメニュー「初夏」。紫陽花カラーをイメージ。甘さ控えめですっきりとした風味のフローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブルを合わせている


記者はブームの抹茶を楽しめるアイス、マスカルポーネチーズのトッピング(+20円)、抹茶パウダーの仕上げで「my雪見だいふく」を作ってみた。“和”の味わいとチーズがマッチ！


同社広報担当者は「雪見だいふくのできたて感と、カスタマイズのワクワク感をぜひお楽しみいただければと。雪見だいふくは、『小さいころに食べたけれども大人になるとブランドを離れてしまう』といったところが課題でもありました。そうした方々にも『自分向けのブランドだ』と感じていただけたらと思い、今回“カスタマイズ”というサービスも入れています。そして、この店舗のために作ったオリジナルの求肥にもご注目ください。食べていただくと、その柔らかさやモチモチ感に驚かれると思うので、そこのところもぜひご体験いただければと思います」とアピールしていた。

このほかカフェでは、老舗茶舗「放香堂」とコラボしたこだわりのアイスドリンクや、「放香堂加琲」のアイスコーヒーを提供(各種380円)。最高段位茶師が厳選した茶葉を使用した煎茶・ほうじ茶・和紅茶なども用意されているので、自分だけの雪見だいふくと一緒に楽しんでほしい。

店舗オリジナルロゴを使用した「Tシャツ」(各3000円)や「キャップ」(2500円)など、ここでしか手に入らない限定グッズも販売されている


こちらは、かわいい「雪見うさぎ」の「フレークシール」(500円)や「ステッカー」(300円)


コンパクトながらかわいい店内で撮影も楽しめる


取材・文＝平井あゆみ

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