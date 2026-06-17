ロッテ「雪見だいふく」の体験型店舗「my雪見だいふく」が東京・中目黒に期間限定オープン！“648通り”のカスタマイズを楽しもう
ロッテが、2026年6月17日(水)から9月23日(祝)までの約3カ月間、東京・中目黒に、テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」をオープン！今年、誕生45周年を迎えた「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズしてオーダーできる特別な場所となっている。(※事前予約用URLより要予約)
【写真】「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズしてオーダー！「ジューシー苺」、「あじわいバナナミルク」など、アイスはここでしか食べられないフレーバーがそろう
「my雪見だいふく」は、“ユーザーとの接点創出”と“新たな楽しみ方の発見”を目的とした取り組みだ。同カフェでは、8種類のアイスと18種類のトッピング・仕上げから選べる計648通りの組み合わせにより、“自分だけの”雪見だいふくをカスタマイズできる特別な体験を提供。店舗で一つひとつ“手包み”で丁寧に作り上げた、“包みたて”ならではの特別な味わいも楽しむことができる。
オリジナルメニューは2個1セットで900円〜。季節ごとに変わる「スペシャルメニュー」(6〜7月「初夏」、8月「真夏」、9月「残暑」)も展開予定で、取材日に提供された「初夏」は、フローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブルを合わせた紫陽花カラーのさっぱり系フレーバーとなっていた。
同社広報担当者は「雪見だいふくのできたて感と、カスタマイズのワクワク感をぜひお楽しみいただければと。雪見だいふくは、『小さいころに食べたけれども大人になるとブランドを離れてしまう』といったところが課題でもありました。そうした方々にも『自分向けのブランドだ』と感じていただけたらと思い、今回“カスタマイズ”というサービスも入れています。そして、この店舗のために作ったオリジナルの求肥にもご注目ください。食べていただくと、その柔らかさやモチモチ感に驚かれると思うので、そこのところもぜひご体験いただければと思います」とアピールしていた。
このほかカフェでは、老舗茶舗「放香堂」とコラボしたこだわりのアイスドリンクや、「放香堂加琲」のアイスコーヒーを提供(各種380円)。最高段位茶師が厳選した茶葉を使用した煎茶・ほうじ茶・和紅茶なども用意されているので、自分だけの雪見だいふくと一緒に楽しんでほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズしてオーダー！「ジューシー苺」、「あじわいバナナミルク」など、アイスはここでしか食べられないフレーバーがそろう
オリジナルメニューは2個1セットで900円〜。季節ごとに変わる「スペシャルメニュー」(6〜7月「初夏」、8月「真夏」、9月「残暑」)も展開予定で、取材日に提供された「初夏」は、フローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブルを合わせた紫陽花カラーのさっぱり系フレーバーとなっていた。
同社広報担当者は「雪見だいふくのできたて感と、カスタマイズのワクワク感をぜひお楽しみいただければと。雪見だいふくは、『小さいころに食べたけれども大人になるとブランドを離れてしまう』といったところが課題でもありました。そうした方々にも『自分向けのブランドだ』と感じていただけたらと思い、今回“カスタマイズ”というサービスも入れています。そして、この店舗のために作ったオリジナルの求肥にもご注目ください。食べていただくと、その柔らかさやモチモチ感に驚かれると思うので、そこのところもぜひご体験いただければと思います」とアピールしていた。
このほかカフェでは、老舗茶舗「放香堂」とコラボしたこだわりのアイスドリンクや、「放香堂加琲」のアイスコーヒーを提供(各種380円)。最高段位茶師が厳選した茶葉を使用した煎茶・ほうじ茶・和紅茶なども用意されているので、自分だけの雪見だいふくと一緒に楽しんでほしい。
取材・文＝平井あゆみ
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