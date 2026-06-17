初夏にぴったりの和の香り！「フレッシュネスバーガー」に柚子胡椒と生七味の味わいで和を感じるバーガーが登場
シーズンごとにさまざまな限定バーガーを販売している「フレッシュネスバーガー」。2026年6月10日〜7月7日(火)の期間は、柚子胡椒と生七味を使った「香る大人の和バーガー」が登場する。
【写真】「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」
■ゴロッと野菜の食感も楽しい本格バーガー
今回登場するのは2種。1つは「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」(720円)。醤油こうじを隠し味に加えた甘辛い照り焼きソースを絡めたパティに、店舗で素揚げしたナスと、香味野菜(ネギ、赤軸かいわれ大根、針生姜)をたっぷりのせた和の味わいが楽しめるバーガー。
照り焼きソースとも相性のいい柚子胡椒マヨのさわやかな辛味が全体の味を引き締め、大人の味わいに仕上げている。そのままでももちろんおいしいが、店内に置かれている“ワールドスパイス”の「ゆずすこ」でさらに柚子の風味と辛味をプラスするのもおすすめだ。
もうひとつは「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」(720円)。見た目にもレンコンとカボチャの存在感がすごいバーガー。シャキシャキとしたレンコンと、ホクホク感のあるカボチャの甘味に、黒酢あんがマッチ。
信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒が効いたスパイシーな生七味マヨをプラスすることで、香りと辛味のアクセントが加わり、コクと風味がより引き立っている。こちらもそのままで食べるだけでなく、「ゆずすこ」をプラスして味変するのもいい。
■「香る大人の和バーガー」に合わせたい！期間限定クラフトレモネード
「フレッシュネスバーガー」のドリンクと言えば、店内仕込みのハチミツレモンを使用した「レモネード」が人気だが、今回は期間限定で、藍苺(国産ブルーベリー)が入った特別なクラフトレモネードが登場。
店内でハチミツに漬け込んだ藍苺(国産ブルーベリー)とレモンスライスを使用。さらに3種のベリー果汁と黒酢を合わせていて、果実のコクとさわやかさが調和した、「香る大人の和バーガー」とも相性抜群なドリンクとなっている。
「藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネードソーダ(ICE)」(560円)は、炭酸のシュワシュワ感とさっぱりした飲み心地で清涼感が味わえる。「藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネード(HOT)」(560円)は、ハチミツのやさしい甘みと、ブルーベリーやレモンの香りがただよう一杯に仕上がっている。中に入っているブルーベリーは潰して一緒に飲んでも、デザート感覚で食べてもOK。
バーガーなのに和の食材の魅力を堪能でき、柚子胡椒や生七味の味わいも楽しめる「香る大人の和バーガー」。藍苺(国産ブルーベリー)のクラフトレモネードと一緒にぜひ味わってみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」
■ゴロッと野菜の食感も楽しい本格バーガー
今回登場するのは2種。1つは「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」(720円)。醤油こうじを隠し味に加えた甘辛い照り焼きソースを絡めたパティに、店舗で素揚げしたナスと、香味野菜(ネギ、赤軸かいわれ大根、針生姜)をたっぷりのせた和の味わいが楽しめるバーガー。
もうひとつは「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」(720円)。見た目にもレンコンとカボチャの存在感がすごいバーガー。シャキシャキとしたレンコンと、ホクホク感のあるカボチャの甘味に、黒酢あんがマッチ。
信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒が効いたスパイシーな生七味マヨをプラスすることで、香りと辛味のアクセントが加わり、コクと風味がより引き立っている。こちらもそのままで食べるだけでなく、「ゆずすこ」をプラスして味変するのもいい。
■「香る大人の和バーガー」に合わせたい！期間限定クラフトレモネード
「フレッシュネスバーガー」のドリンクと言えば、店内仕込みのハチミツレモンを使用した「レモネード」が人気だが、今回は期間限定で、藍苺(国産ブルーベリー)が入った特別なクラフトレモネードが登場。
店内でハチミツに漬け込んだ藍苺(国産ブルーベリー)とレモンスライスを使用。さらに3種のベリー果汁と黒酢を合わせていて、果実のコクとさわやかさが調和した、「香る大人の和バーガー」とも相性抜群なドリンクとなっている。
「藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネードソーダ(ICE)」(560円)は、炭酸のシュワシュワ感とさっぱりした飲み心地で清涼感が味わえる。「藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネード(HOT)」(560円)は、ハチミツのやさしい甘みと、ブルーベリーやレモンの香りがただよう一杯に仕上がっている。中に入っているブルーベリーは潰して一緒に飲んでも、デザート感覚で食べてもOK。
バーガーなのに和の食材の魅力を堪能でき、柚子胡椒や生七味の味わいも楽しめる「香る大人の和バーガー」。藍苺(国産ブルーベリー)のクラフトレモネードと一緒にぜひ味わってみて。
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