【双子座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では冷静な自分でいましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
これまでと同じ行動をとっていても、これまでと同じ評価をもらえないことが増えます。時代の変化や周囲の状況の変化が原因です。まずはそれの観察と分析を頑張りましょう。仕事や公の場では周囲の人達に成長しないでいて欲しいと思われてしまうようです。注意すべきは相手の足の引っ張りや依存でしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の感情をコントロールできれば、相手より自分が正しいことをアピールできます。できなければ、相手が有利でこちらが染まっていくことを受け入れないといけないでしょう。シングルの方は、こちらの良い所に気付いてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が質素なキャラクターを見せてきます。
｜時期｜
6月18日 アプローチされる ／ 6月19日 諦めることがある
｜ラッキーアイテム｜
坦々麺
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞