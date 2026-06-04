夏の紫外線対策はこれで決まり。機能性に優れた【プーマ】のパーカーが、日差しが強い外出先でも快適さをサポートする。Amazonで販売中！
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暑い日も指先まで涼しく過ごす。高機能素材を採用した【プーマ】のパーカーは、アクティブな毎日を支える必須アイテムとしてAmazonで販売中！
日差しが強くなる季節に最適な、快適性を追求した高機能フーディ。接触冷感素材とUVカット機能を備え、暑い日でも涼しく過ごせる設計だ。袖にはサムホールが付いており、指先までしっかりと日差しからカバーする。アクティブなスポーツシーンから日常使いまで、幅広い場面で活躍する万能な一枚となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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肌に触れた瞬間に心地よい冷たさを感じる接触冷感素材を採用。暑い日中や蒸し暑い季節でも、着用するだけで涼しく快適な着心地を長時間キープできる。
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袖先にサムホールを備えた設計で、手の甲までしっかりカバーできる。日差しが強い屋外でも、指先まで抜かりなく紫外線対策が行える頼もしい仕様だ。
UVカット機能を搭載しており、強い日差しを浴びるシーンにも適している。外での活動が多い日でも、肌を優しくガードしながら涼しく過ごすことが可能だ。
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動きやすさを考慮したシルエットは、スポーツ時はもちろん、タウンユースにも馴染む洗練されたデザイン。幅広いスタイルに合わせやすい汎用性の高さが魅力だ。
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