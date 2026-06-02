「一緒に持って来た〜ん」100歳を超えるばあちゃんがかわいすぎる！歯ブラシと歯間ブラシを一緒に持ち歩く裏技に驚愕【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
満102歳を迎えたヤス子ばあちゃん。今日も元気に窓から見える雄大な山を見ながら過ごす、たばやん(@obaatyanntoissy)さん家族漫画「おばあちゃんと一緒」を紹介しよう。ヤス子ばあちゃんの富山弁や豆知識に魅了される人が多く、祖母との思い出も蘇ると人気を集めている。今回は、最近のヤス子ばあちゃんとたばやんさんのエピソードをお届けする。
■ヤス子おばあちゃんから受け継いだジャガイモ畑より、ジャガイモ無事収穫！
心温まる何気ない日常を、かわいらしい作画で描いた本作「おばあちゃんと一緒」を手掛けるのは漫画家・たばやんさん。
100歳を超えるヤス子おばあちゃんの基本的な生活について「(ヤス子おばあちゃんは)基本、自分のことは自分でやるように心がけていますが、今の自分の能力に見合うように気を付けて、無理せず工夫しながら生活をしております。しんどい日は外に出ず、窓辺から楽しむ。両手が杖や手すりで塞がって、物が運べないので、タオルに包んで蹴って移動する…などです」と、日々工夫しながら過ごしていると教えてくれた。
たばやんさんにとってヤス子おばあちゃんは"安心感を与えてくれる存在"。「家のなかで会うたびにニコッとお愛想をしてくれて、こちらもニコッと明るい気分になれます。体調の優れない日でもしてくれるので、そこは見習いたいなぁと思っております」と人として学ぶべきところがあると語る。
作中では、杖と手すりで両手がふさがり使えないときは歯ブラシに歯間ブラシを指して持ち運ぶ、というユニークな移動手段や、ヤス子おばあちゃんから受け継いだジャガイモ畑から紆余曲折ありがならも無事をジャガイモ収穫する様子などがコミカルに描かれている。
ほっこりしながら心温まるヤス子おばあちゃんの日常が気になる人はぜひ、一度のぞいてみてはいかがだろうか。
■取材協力：たばやん(@obaatyanntoissy)
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