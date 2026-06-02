【タダ乗り客】「さっき駅に入ったばかり」折り返して来たのに嘘をつく客…でもICカードはすべて記録している！【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描いた「しょうもない嘘は勘弁です」の漫画を投稿している。今回は本エピソードを紹介するとともに、著者にICカードで電車に乗って折り返すような行為についても伺った。
■空白の2時間…乗車したらお金は払いましょう
今日もペン助が駅で勤務していると、女性のお客さんから「さっき駅に入ったばかりだけど、急用ができてもう電車に乗らないから出してほしいの」と声をかけられる。 お客さんからICカードを借りて、キャンセルの手続きをする流れだが…。ICカードの履歴を見てみると、現在の時刻は14時で、入場記録は12時となっている。 恐らくこのお客さんは一度乗車して折り返して来たのだろうと、予測したペン助は「どこまで行って折り返してきました？」と確認しつつ“バレるような嘘はついてほしくない”と心の中で思うのであった。
ICカードで電車に乗って折り返す行為について、ザバックさんは「電車に乗ったけど、結局向こうの駅で降りてないんだから『お金を払いたくない！』っていう気持ちはわからなくはないんです。でも、タクシーと同じで電車に乗車して移動したならお金を払ってもらうのが規則なので、キチンとお金はいただきます。どちらにせよ、嘘をつくのはやめてほしいですね」と、お客さんの気持ちに一定の理解は示しつつ、ルールは守るようにと話してくれた。
本作「100日後にやめる契約駅員さん」シリーズは作者のザバックさんの駅員経験を元に描かれている。ぜひ駅員さんの日常を覗いてみて。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。