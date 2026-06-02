長期旅行も安心！【アメリカンツーリスター】大型スーツケースは拡張機能も充実 Amazonで販売中！
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軽さと耐久性を両立！【アメリカンツーリスター】Lサイズキャリーケースで快適な旅を Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
1週間以上の長期旅行に最適な大型スーツケース。100%ポリカーボネート素材で軽量かつ高耐久を実現。坂道や電車内でも安定走行が可能なSTEPauseホイール、セキュリティ面も安心のTSAロックとDuosaf ジッパーを搭載。荷物が増えても安心のエキスパンダブル機能付き。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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モダンでミニマルなデザインが魅力のオンライン限定モデル。控えめなラインと洗練されたシルエットが、洗練された旅を演出する。
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軽量性と高い耐久性を両立させる100%ポリカーボネート素材を採用。長距離の移動でも負担になりにくい。
坂道や電車・バス内でも安定した走行を可能にするSTEPauseホイールを全サイズに搭載。ストレスフリーな移動を実現する。
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急な荷物の増加にも柔軟に対応できるエキスパンダブル機能付き。旅行先でのショッピングも心置きなく楽しめる。
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