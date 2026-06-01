数量限定デザインで差をつける！【ファイテン】スポーツTシャツで快適な運動をAmazonで販売中！
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汗をかいてもサラッと快適！【ファイテン】高機能スポーツウェアで部活・練習をサポートAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
人気のRAKUシャツから、個性的で数量限定のデザインが登場した。吸汗速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもサラッとした快適な着心地を実現。スポーツシーンはもちろん、日常使いにもおすすめのウェアである。タイト設計で動きやすく、ファイテン独自のメタックス技術も搭載している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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個性を引き出す数量限定デザインが魅力。ポップやスターなど、選べる個性的なデザインで、スポーツシーンを彩り、日常使いにも個性をプラスする。
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吸汗速乾素材が汗を素早く吸収・放出し、常にサラッとした快適な肌触りをキープ。洗濯後も短時間で乾くため、部活やトレーニングに最適である。
身体の動きにフィットするタイト設計を採用。JASPO規格サイズで、スポーツ時のダイナミックな動きを妨げず、パフォーマンスを最大限に引き出す。
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ファイテン独自の「メタックス」技術を搭載。スポーツ時だけでなく、日常生活においても快適な着用感をサポートし、リカバリーやリラックス効果も期待できる。
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