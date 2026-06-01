勝利を掴む最速のクリック体験を。ゲーマー待望の【ロジクール】ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
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圧倒的な反応速度でライバルを圧倒せよ。【ロジクール】の最新ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
世界初のハプティック誘導トリガーシステムを搭載し、クリック反応を従来より最大30ミリ秒高速化。プロレベルの精度を誇るHERO 2センサーと8kHzのポーリングレートにより、一瞬の操作が勝敗を分けるFPSやTPSで圧倒的なパフォーマンスを発揮する。カスタマイズ性にも優れた次世代のワイヤレスマウスだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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クリックの深さや反応速度、触覚フィードバックまで細かく調整可能。プレイヤーの感覚に合わせた緻密なチューニングにより、自分だけの最適な操作環境を構築できる。
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最大8kHzのポーリングレートと高性能センサーを搭載。サブミクロンレベルのトラッキング精度を実現し、遅延を感じさせないプロ仕様の安定した操作性を提供する。
本体重量わずか61gの超軽量設計を採用。長時間のプレイでも手首への負担を最小限に抑え、素早いマウスさばきが求められるゲームシーンでも快適に操作できる。
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約90時間の連続使用が可能なバッテリーを搭載。別売りのワイヤレス充電システムにも対応しており、プレイ中も電池残量を気にせずゲームに集中できる環境が整う。
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