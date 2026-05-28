上品な佇まいで日常を彩る。横浜元町発【キタムラ】の2wayハンドバッグが、洗練された大人の装いを演出してAmazonで販売中！
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機能美と優しさを兼ね備えた逸品。老舗【キタムラ】の2wayハンドバッグは、デイリーから旅行まで幅広く活躍しAmazonで販売中！
横浜元町で100年以上の歴史を誇るブランドが手掛けた、シュリンク調の合皮製2wayバッグ。小ぶりながら長財布が収まる実用的なサイズ感で、取り外し可能なショルダーベルトにより斜め掛けも可能。あおりポケットを備え、日常使いからトラベルシーンまで上品に寄り添う。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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表面にシュリンク調の加工を施した合皮を採用。高級感のある質感でありながら、気兼ねなく日常使いできる耐久性と扱いやすさを両立させている。
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付属のショルダーベルトは取り外しが可能。手持ちのハンドバッグとしてはもちろん、斜め掛けにすればアクティブなシーンにも対応できる2way仕様だ。
スマホやハンカチなど、頻繁に出し入れする小物の収納に最適なあおりポケットを装備。必要な時にサッと取り出せる利便性の高さが魅力である。
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見た目は小ぶりで可愛らしいが、内部には長財布がしっかりと収まる設計。収納力とコンパクトさを兼ね備えており、旅行時のサブバッグとしても重宝する。
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横浜元町で100年以上の歴史を誇るブランドが手掛けた、シュリンク調の合皮製2wayバッグ。小ぶりながら長財布が収まる実用的なサイズ感で、取り外し可能なショルダーベルトにより斜め掛けも可能。あおりポケットを備え、日常使いからトラベルシーンまで上品に寄り添う。
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