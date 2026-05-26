「何してるんだろう？」未亡人たちが同じ家を出入りする…戦後に少女が見た「生きるため」の女性たちの行動【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで活動する漫画家・ゆっぺさん(@yuppe2)。2021年12月から連載された「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、完結後に電子書籍化され、「人生で一番大切なことが描かれている」と多くの読者の心をつかんだ。今回は作品の内容とともに、制作時のエピソードについても話を聞いた。
本作は、ゆっぺさんの祖母・キヨさんの実体験をもとに描かれた物語。父を亡くした幼いキヨさんは、叔父夫婦の養女となるが、養母から厳しく扱われながら暮らしていた。その後、日本は戦争へ突入。苦しい時代を経て終戦を迎えるが、戦後の町では夫を亡くした未亡人たちが、同じ家へ頻繁に出入りしている姿を目にするようになる。
しかも、女性たちは帰るときに食料を持っている。食べるものすら不足していた時代、その家では一体何が行われていたのか。幼いキヨさんの視点を通して、戦後の過酷な現実が静かに描かれていく。
■祖母の話を聞き続け、漫画化を決意
ゆっぺさんが初めてキヨさんから話を聞いたのは2021年春だったという。漫画化を決意したのはその約半年後。「それまでギャグ調の漫画しか描いたことがなかったので、決断するまで少し時間がかかりました」と振り返る。
連載中は、月に1〜2回ほどお茶を飲みながら2〜3時間かけて話を聞き続けていたそうで、「次から次へと話が出てくるので、ネームは作らず、熱の冷めないうちにすぐ漫画にしていました(笑)」と明かした。細かな確認は母親を通じて行うこともあったという。
■重いテーマだからこそ絵は優しく
本作では戦争や家庭内虐待など重いテーマも扱われているが、柔らかな色使いや親しみやすい絵柄によって、最後まで読み進めやすい空気感が生まれている。
ゆっぺさんは「お話がつらい内容なので、絵柄は癒やし系でいきたいと思いました。読んでいてつらくなりすぎないように…と」とコメント。さらに主人公のキヨさんについても、「応援したくなるような、かわいらしいキャラにしたいと思いました」と語っている。
■懸命に生き抜いたキヨさんの人生
戦前から戦後にかけての激動の時代を生き抜き、壮絶な人生を歩んできたキヨさん。その姿には、現代を生きる人の胸にも響く強さと優しさがある。読者から「時々読み返している」という声が寄せられるのも納得の作品だ。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(＠yuppe2)
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