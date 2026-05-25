【お宅訪問】いつか理想の一軒家を建てたい小学3年生。「家を見せてください」と突撃訪問に住民の反応は？【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
ベランダや庭、公道にまで積み上げられたゴミ――近隣で「ゴミ屋敷」と呼ばれる家の前にたたずむ少年がいた。彼はゲームやアニメよりも家が好きで、気になったお宅を訪問し「お家、見せてもらっていいですか？」と交渉する。おばあちゃんに中に入れてもらうと、家の中もモノに溢れていてーー!?家を通して見えてくる人間模様を描いた漫画家・佐久間薫(@sasakumako)さんの「お家、見せてもらっていいですか？」は、発売以降「素敵な話」「家の間取りも楽しい」と重版となり、Xでも多くの反響を集めている。
玄関を開けると、お菓子を手にした小学生が立っていて、「家を見せてもらえませんか」と懇願してきたら、あなたはどう対応するだろうか。本作「お家、見せてもらっていいですか？」は、主人公・道生が自由研究を理由に、気になる一軒家を次々と訪ね歩くストーリーだ。
作者の佐久間薫さんに「家」をテーマにした理由について伺うと、「散歩をしながら家を見るのって楽しいですよね。『中はどうなっているんだろう、住んでいる人はどんな人だろう…』と考えるけど、現実ではなかなか訪問して見せてもらうことはできないですよね(笑)。ですので、漫画で擬似体験できたら楽しいだろうな〜と思って」と語った。
作中に登場する家や住人たちは、どれも個性豊かで人間味にあふれている。どのように家や住人のアイデアが生まれたのだろうか。「私が実際に散歩していて気になった建物がベースになっています。さらに『こういう家主が住んでいるとしたらどんな家だろう…』と、ひたすら想像して捻り出しました。実際に取材させてもらって作ったお話もあります」と制作の裏側を明かした。
真っ直ぐな道生と住人たちの交流が魅力的で、「家」を通して「人」が見えてくる心温まる物語。あなたも道生と一緒に、お家を見に行ってみませんか。
取材協力：佐久間薫(@sasakumako)
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