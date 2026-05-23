最初の一歩が、あなたの毎日を快適に！【プーマ】の新作ランニングシューズで、足元から軽快な一日を。Amazonで販売中！
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快適さとデザインを両立！【プーマ】の多機能スニーカーが、あなたの日常を彩る。Amazonで販売中！
快適さとデザインが融合した【プーマ】の新作ランニングシューズが登場。一日中快適なSoftrideクッションと洗練されたTPUケージ、ゾーン分けされたラバーが特徴で、日常使いから軽い運動まで幅広く活躍する一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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SoftrideミッドソールとSoftfoam+ソックライナーが、一日中ソフトなクッション性を提供する。足への負担を軽減し、快適な履き心地が持続する。
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アッパーには30%以上のリサイクル素材を使用しており、環境に配慮したサステナブルな設計が特徴だ。軽量で通気性も兼ね備えている。
洗練されたTPUケージとプーマブランドディテールが、モダンなルックスを演出。シンプルながらも男女問わず幅広いファッションにマッチするデザインだ。
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ゾーン分けされたラバーアウトソールが、優れたトラクションと安定性を提供する。ランニングやトレーニング、普段使いまで、様々なシーンで活躍する。
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