「やべー顔がマジでヤバい」2匹の柴犬による本気のバトル→撮られた奇跡の1枚に爆笑の嵐【作者に聞く】
コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者であるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんは、会社員として働く傍ら、3人の子どもと柴犬の兄蔵くん、妹子ちゃんを育てるパワフルな漫画家だ。Instagramでも育児の気づきや柴犬あるあるをコミックエッセイで発信しており、多くの読者の共感を呼んでいる。
【漫画＆写真】本編→「柴犬のやべー顔がマジやべー」と話題になった写真は4枚目
今回紹介するエピソードは、柴犬兄妹のケンカ問題と、その際に見せる「顔がやべー」問題について。柴犬を飼い始め、子犬ならではの粗相やパワフルさに戸惑いつつも、それを上回る幸せを感じていたユウコトリトリさん。しかし、以前から「ケンカが多いこと」が気がかりだった。以前よりはマシになってきているので見守るつもりでいたが、予防接種のついでに動物病院の先生に相談してみたという。すると、先生の見解に一発ノックアウトされる展開に。
「『ああー、ナルホド…』と納得せざるを得ないお答えをいただきました。秒で納得しましたね」と、ユウコトリトリさんは当時の心境を振り返る。
【破】躍動感あふれる1枚の秘訣は「ズバリ連写！」
エピソード当時の2匹はまだ1歳のころだったが、2歳になった現在でもケンカは日常茶飯事だという。今も変わらず妹子ちゃんから突っかかっていくそうだが、「以前よりも流血沙汰になるほどの激しいケンカは減った気がします。少しは大人になったのかもしれません(笑)。もちろん激しめのワンプロは毎日のルーティンで、いつも大盛り上がりです」と語気を弾ませた。
動物の躍動感あふれるベストショットを撮るのは至難の業だが、そのコツは「ズバリ連写！これに尽きます」とのこと。大量に連写した中の絶妙な1枚を投稿しており、「傍観しているとあまりの速さに見逃してしまいますが、人間並みに表情豊かにやり合っているんですよ。ぜひ一度撮ってみてほしいです！」と熱く語ってくれた。
■コメント欄がカオス状態に陥るほどの反響
本気でケンカをする際のインパクトある1枚が投稿されると、フォロワーたちはおおいに震え上がった。「やべー顔の柴犬がマジでヤバかった」「やべー顔が想像以上だ！入れ歯が飛んでいきそう」「やべー顔した柴犬が2匹も!?」と、“やべー顔”がトレンド入りしそうな勢いでコメント欄がにぎわった。
そのほかにも「ケンカしてる2匹が怖すぎます」「こんなやべー顔、実写で見たことありません。怖すぎる…」「漫画の顔は誇張かと思いきやリアルだった(笑)」など、およそ動物の写真に寄せられるコメントとは思えないワードが飛び交い、もはやコメント欄はカオス状態に。いつもかわいい動物の写真で癒やされている人も、普段は動物に興味がない人も、幅広い層に一見の価値がある写真だ。ユウコトリトリさんのブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは子育てや柴犬あるあるを多数配信しているので、気になった人はぜひのぞいてみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画＆写真】本編→「柴犬のやべー顔がマジやべー」と話題になった写真は4枚目
今回紹介するエピソードは、柴犬兄妹のケンカ問題と、その際に見せる「顔がやべー」問題について。柴犬を飼い始め、子犬ならではの粗相やパワフルさに戸惑いつつも、それを上回る幸せを感じていたユウコトリトリさん。しかし、以前から「ケンカが多いこと」が気がかりだった。以前よりはマシになってきているので見守るつもりでいたが、予防接種のついでに動物病院の先生に相談してみたという。すると、先生の見解に一発ノックアウトされる展開に。
【破】躍動感あふれる1枚の秘訣は「ズバリ連写！」
エピソード当時の2匹はまだ1歳のころだったが、2歳になった現在でもケンカは日常茶飯事だという。今も変わらず妹子ちゃんから突っかかっていくそうだが、「以前よりも流血沙汰になるほどの激しいケンカは減った気がします。少しは大人になったのかもしれません(笑)。もちろん激しめのワンプロは毎日のルーティンで、いつも大盛り上がりです」と語気を弾ませた。
動物の躍動感あふれるベストショットを撮るのは至難の業だが、そのコツは「ズバリ連写！これに尽きます」とのこと。大量に連写した中の絶妙な1枚を投稿しており、「傍観しているとあまりの速さに見逃してしまいますが、人間並みに表情豊かにやり合っているんですよ。ぜひ一度撮ってみてほしいです！」と熱く語ってくれた。
■コメント欄がカオス状態に陥るほどの反響
本気でケンカをする際のインパクトある1枚が投稿されると、フォロワーたちはおおいに震え上がった。「やべー顔の柴犬がマジでヤバかった」「やべー顔が想像以上だ！入れ歯が飛んでいきそう」「やべー顔した柴犬が2匹も!?」と、“やべー顔”がトレンド入りしそうな勢いでコメント欄がにぎわった。
そのほかにも「ケンカしてる2匹が怖すぎます」「こんなやべー顔、実写で見たことありません。怖すぎる…」「漫画の顔は誇張かと思いきやリアルだった(笑)」など、およそ動物の写真に寄せられるコメントとは思えないワードが飛び交い、もはやコメント欄はカオス状態に。いつもかわいい動物の写真で癒やされている人も、普段は動物に興味がない人も、幅広い層に一見の価値がある写真だ。ユウコトリトリさんのブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは子育てや柴犬あるあるを多数配信しているので、気になった人はぜひのぞいてみてほしい。
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