毎日の通勤をスマートに。機能性抜群な【エレコム】のビジネスバックパックが、快適な移動をサポートしAmazonで販売中！
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収納力と使い勝手を両立。ビジネスシーンで活躍する【エレコム】のビジネスバックパックが、日々の移動を支えAmazonで販売中！
2つの気室と3つの前面ポケットを備え、整理整頓がしやすいビジネスバックパック。15.6インチまでのノートPCを安全に持ち運べる専用スペースを確保し、書類や小物も効率よく収納できる。撥水加工が施された生地と、手提げにもなる2WAY仕様で、あらゆるビジネスシーンに柔軟に対応する実用的なアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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15.6インチまでのノートPCを収納できる専用気室を搭載。大切なデバイスを衝撃から守りつつ、書類や着替えと分けて整理できるため、出張や毎日の通勤に最適だ。
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前面に3つのファスナーポケットを配置し、スマホや手帳などの小物を即座に取り出せる。メイン気室と合わせて収納力が非常に高く、荷物が多い日も安心だ。
背負うだけでなく、ハンドルを持って手提げとしても使える2WAY仕様。状況に合わせて持ち方を変えられるため、移動のストレスを大幅に軽減できる。
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表面生地にはフッ素コーティングによる撥水加工を施しており、急な雨でも安心感がある。背面にはキャリーベルトがあり、出張時の移動も非常にスムーズだ。
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2つの気室と3つの前面ポケットを備え、整理整頓がしやすいビジネスバックパック。15.6インチまでのノートPCを安全に持ち運べる専用スペースを確保し、書類や小物も効率よく収納できる。撥水加工が施された生地と、手提げにもなる2WAY仕様で、あらゆるビジネスシーンに柔軟に対応する実用的なアイテムだ。
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