旅をもっと楽しく、もっと快適に！【シフレ】の機能性抜群なスーツケースがAmazonで販売中！
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移動のストレスを軽減！【シフレ】が贈る、デザインと実用性を兼ね備えたスーツケースはAmazonで販売中！
このスーツケースは、可愛さと機能性を両立した機内持ち込みSサイズだ。シフレロックシステムとTSロックでセキュリティも万全。ダブルキャスターと衝撃吸収サスペンションで、どんな道でも安定した走行を叶える。内装はミッフィーのお顔とお花の総柄で、両面間仕切りにより荷物の整理も簡単だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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シフレ独自開発の2way式シフレロックシステムを搭載しており、カギでも番号でも開閉が可能だ。さらに、アメリカ方面への旅行に便利なTSロックも備え、鍵をかけたまま荷物を預けられる安心設計である。
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凹凸の多い路面でも安定した走行を可能にするダブルキャスターを採用している。衝撃吸収サスペンションキャスターにより、手元に伝わる振動が少なく、長時間の移動でも疲れにくい設計となっている。
内装はミッフィーのお顔とお花の総柄模様で、開けるたびに心が和むデザインだ。両面には間仕切りが付いており、小物の整理がしやすく、移動中に荷物が飛び出すのを防ぐ工夫が凝らされている。
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内装のファスナートップはミッフィーの全身をモチーフにした可愛らしい形をしている。約30Lの容量で1〜3泊の旅行に最適であり、機内持ち込み可能なSサイズなので、スマートな旅をサポートする。
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