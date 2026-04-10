ダイヤモンドの輝きを直接体験できる「OREFICE 表参道店」がオープン！レイヤードで楽しむ新しいジュエリーの魅力
2026年3月、“毎日に本物の輝きを”をコンセプトに高品質なジュエリーを展開するジュエリーブランド「OREFICE(オレフィーチェ)」が新しく、「OREFICE 表参道店」をオープンした。
【写真】“推し”の色で組み合わせが選べるネックレスも！日常使いにもおすすめのジュエリーがずらり
OREFICE 表参道店は予約不要でいつでも気軽に立ち寄れるオープンアクセススタイルで、素材の質感やその着け心地、輝きの違いなど、ジュエリーの魅力を五感で直接体験できる。
■予約不要で来店OK！ジュエリーを身に着けてその輝きを体感
OREFICEは、もともとは他社の委託を受けてジュエリーを製造していたジュエリー工房が、クオリティの高い自社のジュエリーを直接届けるために立ち上げた、オンラインで展開するブランドだ。ウェブで1000種類以上のジュエリーを販売しており、事務所の一角に設けていた実店舗では完全予約制でジュエリーを試着できるサービスも実施していた。今回の新オープンでは、予約不要で気になるジュエリーを見ることができ、そのまま購入も可能と、これまでの実店舗でのサービスが拡充されている。
表参道駅近くながら落ち着いた通りに店を構えるOREFICE 表参道店は、落ち着いたグレーを基調にゴールドのアクセントが散りばめられた内観で、よりいっそう引き立てられたジュエリーの輝きを直接身に着けて体感することができる。
店舗には、人気の高いブランドの代表作に始まり、日常使いできるものからブライダルアイテムなど豊富なラインナップがそろう。また、オンラインでは買えないものとして、OREFICE 表参道店の店舗限定ジュエリーも展開。店舗限定製品は、バイヤーがインドで買い付けた希少な石を、その石が最も輝く姿に作った“世界で1つだけ”のジュエリーだ。オンラインでは展開されていないので、お店に立ち寄ったときだけの宝石との一期一会も楽しみたい。
■OREFICE 表参道店だからできるジュエリーとの出合いも
OREFICE 表参道店だからこそのジュエリーとの出合いはほかにも。
たとえば、ジュエリーを重ね着けすれば、日常使いの中でもジュエリーの組み合わせによっていろんな輝きや印象を生み出せる。ショーウインドウに並ぶリングやネックレスの中から自分の好みや気分で選び、その場でつけてみると、自分の肌に合うジュエリーの組み合わせを見つけられるはず。ショーウインドウに並ぶジュエリーは、石の大きさやデザイン違いが豊富にそろえられていて選択肢が多いほか、その場でリングのサイズを測ってもらうこともできるので、初めてのジュエリー購入にもおすすめだ。
さらに自分好みのジュエリーがほしい人は、自分の好きな色の石を組み合わせたネックレスを作ることもできる。赤青黄白紫…とたくさんの色がそろうので、“推し活”で身に着けるのにもぴったり！
ほかにも、パールを使ったネックレスや猫の耳をモチーフにしたリングなどさまざまなジュエリーが並び、見ているだけでも楽しい。
ジュエリーを普段から身に着けている人も、初めてジュエリーを手にしたい人も、自分好みの輝きが見つけられるはず。駅から徒歩圏内とアクセスもよいので、仕事やショッピング、おでかけの合間にぜひ、OREFICE 表参道店に足を運んでみて。
取材・文・撮影＝澤田麻依
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】“推し”の色で組み合わせが選べるネックレスも！日常使いにもおすすめのジュエリーがずらり
OREFICE 表参道店は予約不要でいつでも気軽に立ち寄れるオープンアクセススタイルで、素材の質感やその着け心地、輝きの違いなど、ジュエリーの魅力を五感で直接体験できる。
■予約不要で来店OK！ジュエリーを身に着けてその輝きを体感
OREFICEは、もともとは他社の委託を受けてジュエリーを製造していたジュエリー工房が、クオリティの高い自社のジュエリーを直接届けるために立ち上げた、オンラインで展開するブランドだ。ウェブで1000種類以上のジュエリーを販売しており、事務所の一角に設けていた実店舗では完全予約制でジュエリーを試着できるサービスも実施していた。今回の新オープンでは、予約不要で気になるジュエリーを見ることができ、そのまま購入も可能と、これまでの実店舗でのサービスが拡充されている。
表参道駅近くながら落ち着いた通りに店を構えるOREFICE 表参道店は、落ち着いたグレーを基調にゴールドのアクセントが散りばめられた内観で、よりいっそう引き立てられたジュエリーの輝きを直接身に着けて体感することができる。
店舗には、人気の高いブランドの代表作に始まり、日常使いできるものからブライダルアイテムなど豊富なラインナップがそろう。また、オンラインでは買えないものとして、OREFICE 表参道店の店舗限定ジュエリーも展開。店舗限定製品は、バイヤーがインドで買い付けた希少な石を、その石が最も輝く姿に作った“世界で1つだけ”のジュエリーだ。オンラインでは展開されていないので、お店に立ち寄ったときだけの宝石との一期一会も楽しみたい。
■OREFICE 表参道店だからできるジュエリーとの出合いも
OREFICE 表参道店だからこそのジュエリーとの出合いはほかにも。
たとえば、ジュエリーを重ね着けすれば、日常使いの中でもジュエリーの組み合わせによっていろんな輝きや印象を生み出せる。ショーウインドウに並ぶリングやネックレスの中から自分の好みや気分で選び、その場でつけてみると、自分の肌に合うジュエリーの組み合わせを見つけられるはず。ショーウインドウに並ぶジュエリーは、石の大きさやデザイン違いが豊富にそろえられていて選択肢が多いほか、その場でリングのサイズを測ってもらうこともできるので、初めてのジュエリー購入にもおすすめだ。
さらに自分好みのジュエリーがほしい人は、自分の好きな色の石を組み合わせたネックレスを作ることもできる。赤青黄白紫…とたくさんの色がそろうので、“推し活”で身に着けるのにもぴったり！
ほかにも、パールを使ったネックレスや猫の耳をモチーフにしたリングなどさまざまなジュエリーが並び、見ているだけでも楽しい。
ジュエリーを普段から身に着けている人も、初めてジュエリーを手にしたい人も、自分好みの輝きが見つけられるはず。駅から徒歩圏内とアクセスもよいので、仕事やショッピング、おでかけの合間にぜひ、OREFICE 表参道店に足を運んでみて。
取材・文・撮影＝澤田麻依
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。