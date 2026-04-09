手洗いを超えた輝き。高圧水流が解き放つ、あなただけの自由な時間【パナソニック】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場中‼
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工事不要、届いたその日から。日本の住まいに寄り添う、究極の洗浄体験を【パナソニック】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場!
日本のキッチンを知り尽くしたパナソニックが、65年の研究を経てたどり着いた答えがここにある。この食器洗い乾燥機は、分岐水栓の取り付け工事が不要なタンク式を採用。給水タンクが下部に配置されているため、重い水を持って腕を上げる必要もなく、誰でも楽に準備ができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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特筆すべきはその圧倒的なスリムさだ。リフトアップオープンドアの採用により、開閉時のスペースまで計算し尽くされており、賃貸住宅の限られた調理スペースにも無理なく収まる。しかし、コンパクトなのは外観だけではない。内部は4人分、合計24点の食器が一度に収まる大容量設計となっている。全長33センチメートルの片手鍋や44センチメートルのフライパン、さらには包丁やまな板までセット可能だ。
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洗浄力も妥協がない。50度以上の高圧水流が、手洗いでは不可能な力強さですみずみまで汚れを吹き飛ばし、除菌まで同時にこなす。予洗いなしでも脂汚れをスッキリ落とすその実力は、まさに家事ストレスからの解放を約束する。10年以上の使用を想定した厳しい耐久試験をクリアした国内メーカーならではの品質が、日々の暮らしに確かな安心をもたらす。
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面倒な食器洗いから卒業し、ピカピカに洗い上がった食器とともに、ゆとりある上質な暮らしを手に入れよう。
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