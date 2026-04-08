花粉やPM2.5対策にも◎、涼しさと清潔な空気を同時に叶える【ダイソン】空気清浄ファンがAmazon限定で好評販売中！
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これ1台で空気も涼しさもワンランクアップ！PM2.5や花粉、ニオイ対策までできる【ダイソン】空気清浄ファンがAmazonで人気！
扇風機と空気清浄機。ダイソンなら1台で。夏は空気清浄ファンとして、パワフルでスムーズな涼しい風を部屋中に送り届ける。
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パワフルな循環力、部屋全体の空気清浄。Air Multiplierテクノロジーにより気流を増幅させ、遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、部屋全体の空気を浄化。
密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去。
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最大350°の首振り機能。角度を調節できる首振り機能により、どこにおいても浄化された風を部屋全体に送り届ける。スリムで置き場所を選ばない。
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