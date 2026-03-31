自転車事故は怖い…数センチが運命を分けた!!転んだだけなのに実は内臓が破裂していた!?19歳の体験談【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
早朝5時。バイトに向かっていた桜木きぬ(@kinumanga)さんは、T字路でバイクと衝突。その際にハンドルに腹部を強打し、内臓破裂してしまう。20年経過した今でもトラウマとなっている自転車事故について注意喚起を含めて描く実録漫画「内臓破裂メモリー」を紹介するとともに、当時の事故について話を聞いた。
■自転車事故から20年、いま母になって伝えたい“あの日”の教訓
本作「内臓破裂メモリー」は、作者・桜木さん自身の実体験をもとに描かれている。19歳のとき、自転車で走行中に新聞配達員のバイクと衝突。T字路での事故により体は前方へ投げ出され、ハンドルで腹部を強打したそうだ。「大丈夫ですか？」と声をかけられたものの、立ち上がれる状態ではなく、自ら救急搬送を依頼したという。医師からは「あと数センチずれてたら即死だった」と告げられるほどの激しい事故だった。
しかし当初の診断は「打撲」。それでも激痛で動けず、駆けつけた大家さんの判断で院内にとどまったことで事態は一変する。時間の経過とともに黄疸が現れ、再検査の結果、肝臓破裂が判明したそうだ。
桜木さんは「医師の診断を疑うのは難しいことだったので、自分でなんとかするのは難しかったと思います。もし言えることがあったとすれば、『あとから自分で外来に来ることが難しいので、院内で待たせてほしい！』くらいでしょうか」と当時を振り返ってくれた。
集中治療室での入院を経て無事退院したものの、腹部のあざは10年消えず、自転車は今も徐行運転だという。それでも本作では、壮絶な体験をあえてコミカルなタッチも交えて描き、「無事生還できて何よりです」「大家さんグッジョブ」と読者の声を集めている。交通事故の怖さと直進していても曲がり角では確認を怠らないことの大切さを、身をもって伝えてくれている本作を是非読んで欲しい！
取材協力：桜木きぬ(@kinumanga)
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