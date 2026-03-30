【実話】夜逃げ後に忘れ物を取りに戻って彼女と鉢合わせ!?彼女に泣かれて修羅場へ発展【作者に聞いた】
【漫画を読む】彼氏の前で大泣きする彼女だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、以前ウォーカープラスでお届けした『夜逃げ屋日記』の64話を紹介するとともに、著者に夜逃げに失敗してからも彼女と暮らしていた男性についてもインタビューした。
同居している彼女のりささんから離れたくて、りささんがバイトでいない間に荷物を車に積んで夜逃げをする豚ランド君。けれど車で荷物を確認すると、大切な仕事道具を忘れてきてしまったことに気が付く。それがないと仕事で困るので、考えた結果、豚ランド君は忘れ物を取りに行くことに。
夜逃げには2つの鉄則があり、1つは夜逃げが完了するまでできるだけ普段通りに過ごす必要があること。いつもと違う行動を取ることで、加害者に違和感として伝わって、こちらの想定と違う行動をされてしまうことがある。
そして2つ目は、前の家に戻ってはいけないということだ…。豚ランド君が忘れ物を取りに戻ると家にはりささんがいて、こちらを見つめて立っている。豚ランド君は驚いて急いで逃げようとするが、りささんに身体をつかまれて首を絞められてしまう。
りささんは豚ランド君の行動に悲しくなり、涙を流しながら「なんでみんな…わかってくれないの？」と言うではないか!?豚ランド君は「オイラりぃちゃんとはもう無理ブヒ」「別れたい…ブヒ」と苦しそうに話すと、りささんは首を絞めていた両手を離して、その場で倒れ込んでしまう。
後日、宮野がカウンセラーのジョーさんに今回の話をすると、ジョーさんはりささんに境界性パーソナリティの傾向が強いと分析をする。このような人は他人と自分の境界線が曖昧になって、見捨てられることに強烈な不安を感じるようだ。
りささんのようなケースは親との関係が劣悪で、親から十分な愛情をもらえず、代わりに愛してくれる存在を強烈に求める。けれど、愛情をもらった経験が少なすぎて、愛情を受け取る器自体に欠陥が出てしまっているのだ。
夜逃げ失敗から2週間後、宮野は豚ランド君に会って近況を聞くと、なんとりささんが他の男と浮気をして別れることになったのであった。
豚ランド君は夜逃げに失敗してからもりささんと暮らしていたようですが、精神的に苦痛ではなかったのか聞いてみると「言葉を選ばずに言うと、殺されるんじゃないかと、本気で心配しました。ただ、心配しつつも『もう、ここまで来たら離れてしまおうよ…』というモヤモヤした気持ちはありました。そのことは当時本人にも伝えましたし、『お前の気持ちはわかってる。すまん』と言ってました。もちろん苦痛だったと思いますが、りぃちゃんが暴れるんじゃなくて『無視するモード』に切り替わったので、前よりは楽だったのかもしれませんね」と話してくれた。
『夜逃げ屋日記』は待望の第5巻が発売され、作者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している。夜逃げ屋に興味や関心がある人は、この機会にぜひ一度読んでほしい！
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。