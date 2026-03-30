上質な素材感でビジネスを彩る！【エドウィン】が贈る機能美抜群の本革財布がAmazonで販売中！
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使い込むほどに手に馴染む！【エドウィン】のこだわりが詰まった二つ折り財布はAmazonで販売中！
厳選された本革を使用し、フロントに配されたロゴプレートがアクセントとなる二つ折り財布。手に馴染む質感と耐久性を兼ね備え、使い込むことで風合いが増していく。収納力と携帯性のバランスに優れ、日常のあらゆるシーンで活躍する実用的なアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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カードポケットを多数搭載しており、多くのカードをすっきりと整理できる。必要なカードをひと目で判別しやすく、スマートな会計をサポートする機能的な設計になっている。
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小銭入れは大きく開く構造になっており、中の硬貨が取り出しやすい。マチがしっかり確保されているため、小銭が増えても財布の形が崩れにくく、美しさを長く維持できる。
二層に分かれた札入れを採用することで、紙幣の種類に応じた仕分けが可能だ。領収書やチケットなども分けて収納できるため、財布の中を常に清潔で整った状態に保てる。
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飽きのこないシンプルなデザインに、細やかなステッチワークが施されている。カジュアルな装いからフォーマルなシーンまで幅広く対応し、持つ人の個性をさりげなく引き立てる。
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厳選された本革を使用し、フロントに配されたロゴプレートがアクセントとなる二つ折り財布。手に馴染む質感と耐久性を兼ね備え、使い込むことで風合いが増していく。収納力と携帯性のバランスに優れ、日常のあらゆるシーンで活躍する実用的なアイテムだ。
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