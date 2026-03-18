ふわふわまんまるな「おなかいっぱいピングー」に癒やされる！ピングーの新作カプセルトイ・ふわふわコレクションが登場
アイピーフォー株式会社は、「PINGU(TM) ふわふわコレクション」(500円)を、2026年3月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。
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■商品概要
世界中で愛される 「ピングー」がアソートコレクションになってカプセルトイに登場。ふわふわ素材のアイテムをぎゅっと集めた、癒やされるラインナップだ。
まんまるフォルムが愛おしい、おなかいっぱいな様子のピングーとピンガのぬいぐるみは、触り心地抜群だ。2人がたらふく食べたポップコーンのチャームも付属する。ピングーの愉快な表情が刺しゅうされた「フェイス巾着」と「ダイカットポーチ」は、小物整理にぴったり。全種ふわふわなボア生地仕様で、一緒におでかけしたくなるかわいさだ。
■商品情報
・商品名：PINGU(TM)ふわふわコレクション
・発売日：2026年3月中旬から順次発売予定
・価格：1回500円
・対象年齢：15才以上
・素材：ポリエステル、天然ゴム+ポリエステル(紐)
・生産国：中国 ・取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合あり。本情報は2026年3月現在のもの
■ピングーとは？
スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えた。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されている。
ピングーとの出会いから45年。世界中で愛され続けるキャラクターの新しい表情を、ふわふわな触り心地で感じてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
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■商品概要
世界中で愛される 「ピングー」がアソートコレクションになってカプセルトイに登場。ふわふわ素材のアイテムをぎゅっと集めた、癒やされるラインナップだ。
■商品情報
・商品名：PINGU(TM)ふわふわコレクション
・発売日：2026年3月中旬から順次発売予定
・価格：1回500円
・対象年齢：15才以上
・素材：ポリエステル、天然ゴム+ポリエステル(紐)
・生産国：中国 ・取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合あり。本情報は2026年3月現在のもの
■ピングーとは？
スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えた。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されている。
ピングーとの出会いから45年。世界中で愛され続けるキャラクターの新しい表情を、ふわふわな触り心地で感じてみてはいかがだろうか。
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(C)2026 JOKER.