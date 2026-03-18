アイピーフォー株式会社は、「PINGU(TM) ふわふわコレクション」(500円)を、2026年3月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。

【画像】「PINGU(TM) ふわふわコレクション」をもっと見る

2026年3月中旬発売予定の「PINGU(TM) ふわふわコレクション」(500円)


■商品概要

世界中で愛される 「ピングー」がアソートコレクションになってカプセルトイに登場。ふわふわ素材のアイテムをぎゅっと集めた、癒やされるラインナップだ。

まんまるフォルムが愛おしい、おなかいっぱいな様子のピングーとピンガのぬいぐるみは、触り心地抜群だ。2人がたらふく食べたポップコーンのチャームも付属する。ピングーの愉快な表情が刺しゅうされた「フェイス巾着」と「ダイカットポーチ」は、小物整理にぴったり。全種ふわふわなボア生地仕様で、一緒におでかけしたくなるかわいさだ。
ふわふわなボア生地で作られた「おなかいっぱいピングー」のぬいぐるみ。まんまるにふくらんだおなかと、つぶらな瞳が愛おしい


ぬいぐるみ(おなかいっぱいピンガ)


■商品情報

・商品名：PINGU(TM)ふわふわコレクション

・発売日：2026年3月中旬から順次発売予定

・価格：1回500円

・対象年齢：15才以上

・素材：ポリエステル、天然ゴム+ポリエステル(紐)

・生産国：中国 ・取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合あり。本情報は2026年3月現在のもの

フェイス巾着A


フェイス巾着B


ダイカットポーチ


■ピングーとは？

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えた。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されている。

ピングーとの出会いから45年。世界中で愛され続けるキャラクターの新しい表情を、ふわふわな触り心地で感じてみてはいかがだろうか。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)2026 JOKER. 　