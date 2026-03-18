【騒音トラブル】警察が介入しても奴を止められない！階下の住民が放つ深夜の咆哮に「誰かどうにかして!!」【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
階下に新しい住人が引っ越してきてから、騒音に悩まされるようになったオムニウッチー(@omni_uttii821)さんの実録漫画「誰かアイツを」を紹介するとともに話を聞いた。
■引っ越してくれと祈るばかり
作者のオムニウッチーさんが、近隣住民も周囲の環境もよく、とても過ごしやすいマンションに引っ越し3年が経ったころ…階下に新しい住人が引っ越してきてから異変は起こった。突然「ぎゃあああ、うおおお！うわぁああ！」という奇声や雄叫びが断続的に聞こえてくるようになったのだ。最初は監禁などの犯罪を疑ったが、男性で1人の声以外は聞こえてこないので、ゲームに夢中になっているのだろうと予測したオムニウッチーさん。しばらく我慢をしていたものの、深夜2時過ぎから数時間続くため管理会社に電話して注意してもらうと、意外にも本人に自覚があったそうで、注意直後は大人しくなった。しかし日が経つとまた大騒ぎに…。
この騒音問題について「勇気を出して警察に通報したのに、全然懲りてなくてびっくりしました」と、オムニウッチーさんは話す。「こちらが引っ越すのも悔しいですし、向こうが引っ越してくれるのを祈るしかないのか」と、悩んでいるそうだ。
上階の物音、騒音問題はよくあるだろうが、まさかの階下である…。深夜のゲームで騒ぎすぎてないか？本作「誰かアイツを」を読んで今一度考えてほしい。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。