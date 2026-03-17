イケメンがストーカー!?転職してきたイケメンくんが、私の行動を把握している!?“愛が重すぎる男”の純愛コメディ【作者に聞く】
【漫画】本作「わたしの隣のヤンデレくん」を読む
「先月、他社から転職してきたばかりの男性社員は、私のストーカーだった!!」――そんな衝撃の設定から始まる漫画『わたしの隣のヤンデレくん』。しかし本作はホラーでもサスペンスでもない。むしろ“純愛(!?)コメディ”という不思議な立ち位置の物語だ。作者は、小学館「新人コミック大賞」で佳作を受賞しデビューした漫画家・杏乃さん(@sakana32929)。今回は、話題作『わたしの隣のヤンデレくん』の魅力やキャラクターの裏側について話を聞いた。
物語の中心人物は、主人公の会社に転職してきた岸くん。主人公が通勤で家を出ると、なぜか高確率で現れる。そして会社でも、社内のどこにいてもタイミングよく姿を見せる。どう考えても偶然とは思えない距離感である。
しかしこの岸くん、顔だけは無駄にイケメン。しかも「午前中のため息がいつもの1.7倍多かったので」と主人公の体調を気遣うなど、妙に観察力が高い。好青年なのか、怪しい人なのか…読者の判断力が試されるキャラクターなのだ。
■すべては“愛が重すぎる”だけだった
岸くんの奇妙な行動の理由は、実は3年前の冬にさかのぼる。主人公と岸くんのあいだで起きた出来事がきっかけとなり、彼は主人公を“崇める”レベルで想うようになってしまったのだ。その経緯は本編で明らかになる。
キャラクター設定について杏乃さんはこう語る。「大前提として『見た目がイケメンじゃないとな…』ということで、岸はマトモそうな外見になりました。周りから見たらストーカーだけど、本人にその自覚はないです。すべて愛が重すぎるゆえにとってしまう行動です」。つまり彼は“ガチのストーカー”というより、不器用すぎる恋愛体質の男なのである。
「なので本作品ではガチガチのストーカーを描いているわけではなく、不器用な男が好きな女性にただ幸せになってほしいためにおかしな行動をとってしまう物語として読んでいただけるとうれしいです」と杏乃さん。確かに“危ない人”と“純情男子”のギリギリのラインを全力疾走しているキャラと言えるだろう。
■イケメンが大渋滞!?杏乃作品の魅力
『わたしの隣のヤンデレくん』は現在、コミックシーモアをはじめ複数の漫画アプリで配信されており、全9話で完結している。
杏乃さんはこの作品のほかにも、2024年8月から小学館の「フラコミLike!」で『がんばれしおりちゃん』を連載中。結婚の約束までしていた彼にお金を持ち逃げされたドン底OL・しおりが、新たな恋に向き合うラブコメディだ。
さらに、作画を担当した『イケメン貧乏神と同居はじめました！』やオリジナル作品『歯医者のお姉さんが気になる』など、個性豊かなイケメンが登場する作品も多数。『わたしの隣のヤンデレくん』で杏乃作品を知った人は、ぜひほかの作品もチェックしてみてほしい。イケメン成分をしっかり補給できるはずだ。
取材協力：杏乃(@sakana32929)
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