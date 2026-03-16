誕生から43年目を迎えた「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」が住む3丁目の世界に、大切な仲間との絆・青春を描いた「東京リベンジャーズ」のみんながやってきた！大切な仲間(フレンズ)が集まった異次元コラボの全容を公開しよう。

【写真】「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」の異次元コラボグッズを見る

異次元コラボ!?「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」のグッズがHMVで発売


■コラボに登場する「東京リベンジャーズ」のキャラクターをチェック

タマたちが暮らす3丁目へ遊びに来た「東京リベンジャーズ」のキャラクターは全8人。それぞれ「タマ＆フレンズ」の猫キャラに変身した姿で、たまらなくキュートだ。

「東京リベンジャーズ」の8人が「タマ＆フレンズ」化！




■コラボグッズはHMV＆BOOKSで発売

今回のコラボは、2026年3月13日から3月22日(日)までの期間、HMVとHMV&BOOKSの一部店舗にて販売される。対象店舗は以下の通りだ。

【コラボ開催店舗】

HMV仙台E BeanS

HMVイオンモール太田

HMVイオンモール羽生

HMVイオンモール春日部

HMVららぽーと横浜

HMVららぽーと柏の葉

HMV＆BOOKS SHIBUYA

HMVイオンモールむさし村山

HMVイトーヨーカドー宇都宮

HMVイオンモール木曽川

HMVイオンモール岡崎

HMVパークプレイス大分

HMV＆BOOKS HAKATA

HMV阪急西宮ガーデンズ

■コラボグッズは全6品！中にはトレーディングアイテムも

コラボで展開されるグッズは、「アクリルブロック(8種)」(各1100円)、「ステッカー(8種)」(各440円)、「アクリルキーホルダー(8種)」(各880円)、「ミニトートバッグ」(2420円)、「トレーディング缶バッジ(8種)」(1パック495円、1BOX3960円)、「トレーディングミニキャンバスボード(5種)」(1パック880円、1BOX4400円)の全部で6アイテム。缶バッジとミニキャンバスボードはトレーディングアイテムで、開けるまで何が入っているかはお楽しみだ。



■購入特典は8種のイラストカード

「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」のコラボグッズを2200円購入するごとに、全8種の中からランダムで特典ポストカードが1枚もらえる。お目当てのキャラクターを狙おう！



コラボ詳細は「HMV＆BOOKSオンライン」の特設ページからも確認できる。近くの開催店舗で、異次元コラボの貴重なアイテムをゲットして！

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

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(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会