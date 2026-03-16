「タマ＆フレンズ」が住む3丁目に「東京リベンジャーズ」の仲間がやってきた！HMVで発売される異次元コラボの全容をチェック！
誕生から43年目を迎えた「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」が住む3丁目の世界に、大切な仲間との絆・青春を描いた「東京リベンジャーズ」のみんながやってきた！大切な仲間(フレンズ)が集まった異次元コラボの全容を公開しよう。
【写真】「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」の異次元コラボグッズを見る
■コラボに登場する「東京リベンジャーズ」のキャラクターをチェック
タマたちが暮らす3丁目へ遊びに来た「東京リベンジャーズ」のキャラクターは全8人。それぞれ「タマ＆フレンズ」の猫キャラに変身した姿で、たまらなくキュートだ。
■コラボグッズはHMV＆BOOKSで発売
今回のコラボは、2026年3月13日から3月22日(日)までの期間、HMVとHMV&BOOKSの一部店舗にて販売される。対象店舗は以下の通りだ。
【コラボ開催店舗】
HMV仙台E BeanS
HMVイオンモール太田
HMVイオンモール羽生
HMVイオンモール春日部
HMVららぽーと横浜
HMVららぽーと柏の葉
HMV＆BOOKS SHIBUYA
HMVイオンモールむさし村山
HMVイトーヨーカドー宇都宮
HMVイオンモール木曽川
HMVイオンモール岡崎
HMVパークプレイス大分
HMV＆BOOKS HAKATA
HMV阪急西宮ガーデンズ
■コラボグッズは全6品！中にはトレーディングアイテムも
コラボで展開されるグッズは、「アクリルブロック(8種)」(各1100円)、「ステッカー(8種)」(各440円)、「アクリルキーホルダー(8種)」(各880円)、「ミニトートバッグ」(2420円)、「トレーディング缶バッジ(8種)」(1パック495円、1BOX3960円)、「トレーディングミニキャンバスボード(5種)」(1パック880円、1BOX4400円)の全部で6アイテム。缶バッジとミニキャンバスボードはトレーディングアイテムで、開けるまで何が入っているかはお楽しみだ。
■購入特典は8種のイラストカード
「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」のコラボグッズを2200円購入するごとに、全8種の中からランダムで特典ポストカードが1枚もらえる。お目当てのキャラクターを狙おう！
コラボ詳細は「HMV＆BOOKSオンライン」の特設ページからも確認できる。近くの開催店舗で、異次元コラボの貴重なアイテムをゲットして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) Sony Creative Products Inc.
(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
【写真】「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」の異次元コラボグッズを見る
■コラボに登場する「東京リベンジャーズ」のキャラクターをチェック
■コラボグッズはHMV＆BOOKSで発売
今回のコラボは、2026年3月13日から3月22日(日)までの期間、HMVとHMV&BOOKSの一部店舗にて販売される。対象店舗は以下の通りだ。
【コラボ開催店舗】
HMV仙台E BeanS
HMVイオンモール太田
HMVイオンモール羽生
HMVイオンモール春日部
HMVららぽーと横浜
HMVららぽーと柏の葉
HMV＆BOOKS SHIBUYA
HMVイオンモールむさし村山
HMVイトーヨーカドー宇都宮
HMVイオンモール木曽川
HMVイオンモール岡崎
HMVパークプレイス大分
HMV＆BOOKS HAKATA
HMV阪急西宮ガーデンズ
■コラボグッズは全6品！中にはトレーディングアイテムも
コラボで展開されるグッズは、「アクリルブロック(8種)」(各1100円)、「ステッカー(8種)」(各440円)、「アクリルキーホルダー(8種)」(各880円)、「ミニトートバッグ」(2420円)、「トレーディング缶バッジ(8種)」(1パック495円、1BOX3960円)、「トレーディングミニキャンバスボード(5種)」(1パック880円、1BOX4400円)の全部で6アイテム。缶バッジとミニキャンバスボードはトレーディングアイテムで、開けるまで何が入っているかはお楽しみだ。
■購入特典は8種のイラストカード
「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」のコラボグッズを2200円購入するごとに、全8種の中からランダムで特典ポストカードが1枚もらえる。お目当てのキャラクターを狙おう！
コラボ詳細は「HMV＆BOOKSオンライン」の特設ページからも確認できる。近くの開催店舗で、異次元コラボの貴重なアイテムをゲットして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) Sony Creative Products Inc.
(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会