猫好き必見!!「かわいすぎる」保護猫との尊い日常に頬がゆるむ！リアルでクスッと笑える癒やし漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
愛猫家の暁龍(@ankomugio)さんは、SNSやブログを中心にネコ漫画を公開している。Instagramのフォロワー数は5.8万人(2026年3月11日現在)、飼い猫たちが繰り広げるけんかやトイレ事件などをコミカルに描いている。本作を描いた経緯や猫たちの日頃の様子などについて、暁龍さんにインタビューした。
■毎日を忘れないように描き残したかった！
実話をもとに、猫と暮らす日常を描いた本作「猫が来た日」。作者の暁龍さんは、猫と暮らし始めたことをきっかけに、以前から描いてみたかった猫漫画を描き始めたという。暁龍さんは「2匹目に迎えた麦が体が弱かったのもあって、毎日を忘れないように描き残したかったです。丁度漫画もデジタル移行期で、結果的にとてもいい練習になりました」と振り返る。
麦との出会いは里親募集サイトだったそう。暁龍さんは「写真を一目見て好きになりました。保護先で初めて会ったときも人見知りせず、フレンドリーでイメージ通りのイケメンでした！」と語る。
まるで姉と弟のような関係だという先住猫のあんこと麦。「本気のケンカはしませんが、時々遊びでバトルしてました。麦は力が強くてリーチも長く、本気を出せば強いのですが、性格が穏やかなのであんこには勝てません」と、微笑ましい一面も明かしてくれた。
暁龍さんは、麦が腕枕で寝るときにくるくる回って収まる仕草や、眠ると体を預けてくる様子が特に好きだという。さらに寒い時期にはあんこも布団に入り、「私のお腹の上に密着して寝ます。昼間はちょっと大人なあんこですが、このときだけは赤ちゃんに戻る姿がかわいくて好きです」と、猫たちのかわいらしい様子を語った。
最後に、暁龍さんは「3匹と暮らすこのごく普通の毎日をできる限り続けたい」と語る。ブログでは猫の話に加え、「人間の話」や「昭和の話」も描いており、「そちらも描ければと思っています」と、今後への思いを明かしてくれた。猫たちとの暮らしがリアルかつコミカルに描かれる本作「猫が来た日」。猫好きなら思わず共感してしまう内容なので、ぜひチェックしてみて！
取材協力：暁龍(@ankomugio)
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