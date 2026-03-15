【実話】「いつか元の父に戻る」と信じて現実から逃げ続け…10代で直面した父の若年性認知症、23年間の壮絶な体験【作者に聞く】

【実話】「いつか元の父に戻る」と信じて現実から逃げ続け…10代で直面した父の若年性認知症、23年間の壮絶な体験【作者に聞く】