【実話】赤ちゃんの絶壁頭は放置していいの？「短頭症」と「斜頭症」を併発した双子の娘を救ったヘルメット治療【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
二卵性双生児のポン子とコン子、三女のピイ子を育てるサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さんが描く育児エッセイ漫画が支持を集めている。漫画『今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜』から、今回は赤ちゃんの頭の形の歪みと「ヘルメット治療」にまつわるエピソードを紹介する。
※本記事の内容は著者の体験談であり、すべての人に当てはまるわけではない。気になる症状がある場合は医師などに相談してほしい。
ネットで知ったヘルメット治療は体験記が少なく高額なため、最終手段と考えていた著者。いざ治療を決断したあとは、頭蓋矯正ヘルメットを取り扱う会社のホームページから提携医療機関を探した。当時は全国に2カ所しかなく、車で片道2時間半かけて通院したそうだ。双子の赤ん坊を連れての長距離移動や治療開始後のフォローアップは非常に大変だったと当時を振り返る。
現在、提携医療機関は増えている。ヘルメット治療の認知が広まり、頭蓋変形に悩む赤ちゃんが全国で通いやすくなった現状を著者は心から喜んでいる。
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