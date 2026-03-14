夫はすい臓がんで余命宣告!?サードオピニオンで医師の目を見た瞬間に結果がわかってしまった…！残された日々の幸せ【著者に訊く】
【漫画】本編を読む
夫の顔が黄色い!?10日ほど経ち、どんどん黄色くなっていく肌。これは「黄疸反応」では？と病院を受診した。初診で「胃炎」といわれたが、黄疸は酷くなる一方。セカンドオピニオン、サードオピニオンを経て出た診断結果は「末期のすい臓がん」だった。「だめんず・うぉ〜か〜」の著者、漫画家・倉田真由美さん(@kuratamagohan) が描く「夫のすい臓がんが判明するまで：すい臓がんになった夫との暮らし」を紹介したい。
本作「夫のすい臓がんが判明するまで：すい臓がんになった夫との暮らし」の作者・倉田真由美さんは、日に日に肌の色が黄色くなっていく夫を見て受診を勧めた。最初の総合病院での診断は「胃炎」だったが、「それを信じてしまえば、胆管が詰まったまま胆管炎で死んでいたかもしれません」と倉田さんは話す。セカンドオピニオンでは胆石や肝炎を疑われたが結果が出ず、精密検査が必要だと国立病院を紹介され、すい臓がんが発覚したのは2022年のことだった。
「病気が判明してから1年以上、周囲には秘密にしていました。日常が変わってしまうのが怖かったからです」と話す倉田さんだが、夫の叶井俊太郎さん(享年56歳)が「エンドロール！末期がんになった叶井俊太郎と、文化人15人の“余命半年”論」という本を出して世間に知られるようになったことをきっかけに、1年半が経過した頃から漫画投稿を始めたという。「描きたいこと、皆に知らせたいことは山ほどあります。夫が亡くなった今も、私の気持ちの大部分を占めるのは夫のことです。描かずにはいられないし、これからも描いていきたいと思っています」と、現在の心境を語ってくれた。
すい臓がんだとわかってからも、叶井さんがあまり変わらないでいてくれたので、つらくとも幸せに過ごせたと語る倉田さん。「夫がいた時間は、闘病中も含め、私にとって人生の宝です。もう少し元気になったら、また続きを描いていきたいと思います。夫の生き方、人生の選択の仕方が誰かの参考になったりしたらうれしいです」と話す倉田さんが、続編を発表してくれる日を待ちたい。
取材協力：倉田真由美(@kuratamagohan)
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